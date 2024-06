Colômbia x Costa Rica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Colômbia e Costa Rica entram em campo nesta sexta-feira (28), às 19h (de Brasília), no State Farm Stadium, no Arizona, nos Estados Unidos, para disputar a 2ª rodada da fase de grupos da Copa América 2024. As duas seleções estão no Grupo D, ao lado de Brasil e Paraguai.

A seleção colombiana chega para a segunda rodada da fase de grupos na primeira colocação do grupo D, com 3 pontos conquistados. Já a seleção costa-riquenha está na terceira colocação, com 1 ponto conquistado até o momento.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Colômbia

Titulares: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias e James Rodriguez; Jhon Durán e Luis Díaz.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina e Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias e James Rodriguez; Jhon Durán e Luis Díaz. Técnico: Nestor Lorenzo.

Costa Rica

Titulares: Patrick Sequeira; Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo e Ariel Lassiter; Orlando Galo, Alejandro Bran e Brandon Aguilera; Álvaro Zamora e Manfred Ugalde.

Patrick Sequeira; Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo e Ariel Lassiter; Orlando Galo, Alejandro Bran e Brandon Aguilera; Álvaro Zamora e Manfred Ugalde. Técnico: Gustavo Alfaro.

Colômbia x Costa Rica | FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada da Copa América

Local: State Farm Stadium, no Arizona, nos Estados Unidos

Data e Horário: sexta-feira (28), às 19h (de Brasília)