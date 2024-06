Ceará tem mesma distância para o G4 e Z4 da Série B após 12 rodadas

O Ceará faz uma campanha irregular na Série B do Campeonato Brasileiro após 12 rodadas. O Vozão está na 11ª colocação com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

E a campanha é tão mediana, seja com o mesmo número de resultados, e colocação na tabela, que Ceará tem a mesma diferença para o G4 e Z4: quatro pontos. São 16 gols marcados e 15 sofridos.

O 4º colocado da Série B é o Vila Nova/GO com 20, e o primeiro time do Z4, é o CRB, com 12 pontos, na 17ª colocação.

Legenda: Distância do Ceará para o G4 e Z4 da Série B é a mesma: 4 pontos Foto: Reprodução / CBF

Próximo jogo

Após perder para a Ponte Preta por 3 a 1 na última quarta-feira (25), pela 12ª rodada, o Vozão volta a jogar no sábado (29), contra o Ituano, no Castelão, às 21 horas.