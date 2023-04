Após reunião com diretoria e Vojvoda, Tinga encaminha renovação com Fortaleza

O Fortaleza encaminhou a renovação de contrato do lateral-direito Tinga, de 29 anos. O jogador recebeu recentemente uma proposta oficial do Cruzeiro, mas teria sido convencido pela diretoria do Fortaleza e pelo treinador Juan Pablo Vojvoda a permanecer no Pici, conforme apurou o Diário do Nordeste.

As partes ainda não assinaram a renovação de contrato, mas o novo vínculo deve ser válido até 2025 e incluir valorização salarial do jogador. A proposta salarial do Fortaleza supera a do Cruzeiro. O atual contrato de Tinga é válido até dezembro de 2023. O lateral-direito chegou ao Fortaleza em 2015 e é considerado um dos maiores ídolos da história recente do clube tricolor. Ele conquistou recentemente o pentacampeonato estadual com a camisa do Leão.

O Cruzeiro chegou a apresentar uma oferta pelo lateral-direito, mas divergências financeiras entre o clube mineiro e o Fortaleza fizeram com que as negociações não avançassem conforme o esperado.

Na atual temporada, Tinga soma 16 jogos disputados e duas assistências com a camisa do Fortaleza. O jogador, que já havia defendido o Tricolor em 2015, retornou ao Pici em 2018 e permanece no clube desde então. Ao todo, são 270 jogos pelo Fortaleza, somando 20 gols e 23 assistências. Tinga conquistou seis edições do Campeonato Cearense, duas da Copa do Nordeste e uma da Série B do Brasileirão.