Cruzeiro tenta contratação de Tinga, do Fortaleza

O Cruzeiro tem interesse na contratação do lateral-direito Tinga, do Fortaleza. Com 29 anos, é um dos capitães do elenco e tem contrato no Leão até o fim de 2023. A intenção da diretoria mineira é contar com o jogador já nos próximos dias, quando as disputas dos Estaduais estariam encerradas.

Segundo o ge, o atleta negocia detalhes para a transferência, com um possível contrato até 2024. No lado leonino, o departamento de futebol tem tratativas para viabilizar a renovação e a permanência.

Legenda: Capitão do elenco, Tinga já ganhou uma homenagem da torcida do Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Em contato com o staff do jogador, o Diário do Nordeste apurou que a situação está em aberto. No momento, o defensor está concentrado na final do Campeonato Cearense, quando encara o Ceará, neste sábado (8), às 16h, na Arena Castelão. Assim, as negociações seriam retomada na segunda (10)

Tinga é um dos nomes do plantel com mais tempo de Fortaleza. Atuando como lateral-direito e zagueiro, tem cinco títulos cearenses (2015, 2019, 2020, 2021 e 2022), além de duas Copas do Nordeste (2019 e 2022). Na história, também fez parte de campanhas emblemáticas como o G-4 da Série A (2021), além das participações inéditas para o clube na Copa Sul-Americana (2020) e Libertadores (2022).

Na temporada atual, disputou 15 partidas. Ao todo, são 269 exibições com camisa tricolor. Natural do Porto Alegre/RS, tem base no Grêmio e passagens por Bahia, Boa Esporte/MG e Juventude.