Romênia x Holanda: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Romênia e Holanda se enfrentam nesta terça-feira (2), pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. A partida acontece às 13h (horário de Brasília) na Allianz Arena, em Munique.

A Romênia terminou a fase de grupos como líder do grupo E, com 4 pontos. Já a Holanda, terminou na terceira posição do grupo D, também com 4 pontos. O vencedor deste confronto enfrentará o ganhador de Áustria e Turquia.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da SporTv e Globoplay.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Romênia: Florin Nita; Vasile Mogos, Radu Dragusin, Andrei Burca, Andrei Ratiu; Marius Marin, Nicolae Stanciu e Răzvan Marin; Ianis Hagi, Denis Dragus e Florinel Coman. Técnico: Edward Iordanescu.

Provável escalação da Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Nathan Ake; Tijjani Reijnders e Jerdy Schouten; Jeremie Frimpong, Xavi Simons e Cody Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

FICHA TÉCNICA | ROMÊNIA X ITÁLIA

Partida: Oitavas de final da Eurocopa.

Local: Allianz Arena, em Munique.

Data: 2 de julho (terça-feira).

Horário: 13 horas (horário de Brasília).