Grêmio x Palmeiras: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira, 4 de julho às 19:00h (horário de Brasília), contra o Palmeiras pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Palpites

Escalação

Grêmio:

Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann, Reinaldo; Du Queiroz, Carballo (Villasanti), Pepê, Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho.

Palmeiras:

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Vitor Reis, Piquerez; Aníbal Moreno, Fabinho, Rômulo (Jhon Jhon); Estêvão, Rony, Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.



Grêmio x Palmeiras

Estádio: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 19:00h (de Brasília), quinta-feira, 4 de julho