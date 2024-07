Fortaleza marca 24 gols com categorias de base em uma rodada nos estaduais Sub-17 e Sub-20

A garotada da base do Fortaleza segue brilhando no Cearense Sub-17 e Sub-20 do masculino e feminino, respectivamente. Enquanto as meninas venceram o FPI (Futebol Pela Igualdade) por 10 a 0, o outro grupo goleou o Terra e Mar por 14 a 0 neste sábado (6). Foram 24 gols em dois jogos, que ocorreram no CT Ribamar Bezerra.

A equipe feminina segue 100% no torneio estadual da categoria e lidera a competição. Greise Kelly (2x), Layla (2x), Darliane, Érika, Gabriela, Débora, Kauany marcaram para as Leoas, que também contaram com um gol contra. A equipe já está classificada para a semifinal da competição, mas ainda não há data definida para a disputa.

Já no masculino, os gols da partida foram marcados por sete jogadores diferentes. O atacante Daniel Cauê, de 19 anos, marcou seis vezes no duelo. Já Robinho anotou três tentos. Breno Alan, Michel, Gabriel Cunha, Gustavo Silva e Jhonnatha marcaram um gol cada. Com o resultado, o time se isola na liderança do Grupo D, com 10 pontos.

O próximo desafio será diante do Caucaia, no dia 20 de julho. O CT Ribamar Bezerra vai receber a partida a partir das 15h (de Brasília).