Com a janela do meio de ano prestes a abrir, o Fortaleza já começou a se movimentar na busca por reforços. O clube já definiu as prioridades nesse primeiro momento de mercado e o episódio do FortalezaCast desta semana vai analisar os primeiros passos do Tricolor nesta janela. Acompanhe o papo com Marta Negreiros, Daniel Farias e o convidado da semana, torcedor do Leão, Davi Sacramento.

ACOMPANHE O EPISÓDIO DESTA SEMANA