Ferroviário é derrotado pelo Volta Redonda e amarga sequência sem vitórias na Série C

O Ferroviário amargou o quinto jogo seguido sem vitória na Série C do Brasileiro. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi perdeu por 2 a 0 para o Volta Redonda neste sábado (6), no Estádio Presidente Vargas.

O Tubarão da Barra teve boa chance com Marcelinho, mas foi Henrique Silva que abriu o placar ainda no primeiro tempo. O time visitante cresceu no jogo e o grupo coral não conseguiu evitar o segundo gol do Volta Redonda, que veio com Matheus Lucas. Resultado que seguiu até o fim da partida e garantiu a liderança da competição para o adversário.

O Ferroviário segue na 13ª posição, com 11 pontos somados. O time volta a campo contra o Ypiranga, na quarta-feira (17), fora de casa, a partir das 20h (de Brasília).