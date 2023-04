Jogo do Fortaleza na Copa do Brasil vai passar somente na internet; veja como assistir

O Fortaleza encara o Águia de Marabá nesta terça-feira (11), na Arena Castelão. O duelo, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, terá transmissão exclusiva pela internet. O torcedor vai poder acompanhar o jogo pelo serviço de streaming Amazon Prime, único a transmitir com imagens.

A Amazon oferece um teste gratuito de 30 dias. Depois, é importante lembrar de cancelar a assinatura do serviço, caso não queira manter.

A Verdinha FM 92,5 transmite o jogo no rádio. Antero Neto narra a partida, que terá comentários de André Almeida e reportagem de Marta Negreiros. Já o Diário do Nordeste acompanha a partida em tempo real no site.

COPA DO BRASIL

O Leão do Pici estreia na Copa do Brasil a partir desta 3ª fase. A partida terá início às 21h30 (de Brasília). A disputa com o Águia de Marabá será em jogos de ida e volta. A Arena Castelão recebe o confronto desta terça-feira.

VEJA OS DETALHES DOS TIMES: