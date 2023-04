Fortaleza x Águia de Marabá: check-in liberado e venda de ingressos a partir de R$10; veja detalhes

O torcedor já pode comprar ingressos e realizar check-in para o jogo entre Fortaleza e Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, a partir desta segunda-feira (10). Com valores entre R$10 e R$120, é possível adquirir bilhetes nas lojas físicas e online. As equipes se enfrentam na Arena Castelão.

CHECK-IN

Para realizar o check-in, basta acessar o site sociofortaleza.com.br.

VALORES DOS INGRESSOS E SETORES

É possível comprar ingressos no site eFolia e nas lojas físicas, de acordo com a disponibilidade.

Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Bossa Nova: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Setor Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Setor Premium: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Visitante: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Fortaleza e Águia de Marabá se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 3ª fase da Copa do Brasil.