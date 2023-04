Fortaleza x Águia de Marabá: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de conquistar o Pentacampeonato estadual inédito, o time do Fortaleza não tem muito tempo na agenda para celebrar a conquista. Nesta terça-feira (11) a equipe de Juan Pablo Vojvoda já volta a campo na estreia da equipe na Copa do Brasil de 2023 contra o Águia de Marabá. A bola rola na Arena Castelão a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O Tricolor entra a partir da 3ª fase do torneio e decide vaga na próxima etapa em 180 minutos. O jogo de ida é em casa, nesta terça (11), e o jogo da volta será no Pará no dia 26/04.

Nas duas últimas participações na Copa do Brasil o Leão tem conseguido chegar longe. Em 2021 fez a melhor campanha da sua história, chegando até as semifinais. No ano passado foi eliminado apenas nas quartas de final da competição.

Onde assistir ao jogo

A partida terá transmissão com imagens exclusivamente no serviço de streaming Amazon Prime. A Rádio Verdinha também transmite ao jogo e todos os detalhes em Tempo Real estarão no Diário do Nordeste.

Momento | Acompanhe o pré-jogo

O clima dentro do elenco tricolor não poderia estar melhor. O Pentacampeonato vencido em cima do maior rival, Ceará, nno último sábado (8) deixou a equipe ainda mais confiante.

Embora o time tenha tido apenas um dia de treinamento, na segunda-feira (10), a expectativa é de que a equipe entre em campo com gás renovado para garantir a vitória diante do seu torcedor.

Juan Pablo Vojvoda tem praticamente força máxima no elenco. Apenas Pedro Rocha e João Ricardo integram o Departamento Médico da equipe. O treinador deve fazer mudanças no time titular e descansar atletas que estiveram em campo no último jogo.

No lado do Águia, a equipe também esteve em campo no último sábado pelo Campeonato Paraense. Venceu o Castanhal por 2x1 e abriu vantagem na disputa de quartas de final. Em 2023 o time tem seis vitórias conquistadas, quatro empates e apenas uma derrota.

Para conseguir vaga nesta 3ª fase da Copa do Brasil, o Águia eliminou o Botafogo-PB e o Goiás.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: F. Miguel; Dudu, Benevenuto, Ceballos, Crispim; Zé Welison, Hércules, Pochettino (Zanocelo); Pikachu, Guilherme e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Davi, Betão e Evandro; Castro, Balão Marabá, Danilo Cirqueira e Adauto; Wander e Luam Parede. Técnico: Mathaus Sodré.

Ficha Técnica | Fortaleza x Águia de Marabá

Onde: Arena Castelão

Quando: 11/04/2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Amazon Prime, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste.