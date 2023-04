Pesquisa mostra que torcida do Fortaleza está disposta a pagar até R$170 em comida nos dias de jogos

Uma pesquisa apontou dados curiosos dos comportamentos dos torcedores brasileiros antes dos jogos do seu time do coração. O levantamento feito pelo site apostalegal.com, ouviu 2.000 torcedores de clubes da Série A para descobrir o petisco favorito e quanto cada torcedor deve gastar com alimentação em dia de jogo do seu time no Brasileirão.

Entre os destaques, estão os números de quanto os torcedores do Fortaleza estão dispostos a gastar com comida em dias de jogos. Os apreciadores do Leão do Pici estão dispostos a pagar, em média, R$170 por jogo. A pesquisa ainda mostrou que a batata frita é o petisco favorito das torcidas brasileiras e será o mais consumido durante o Brasileirão Série A, escolhido por 73% dos torcedores entrevistados.

Além desses pontos, a pesquisa ainda aponta que 51,6% dos torcedores planejam assistir a todos os jogos do Brasileirão e outros 32% vão assistir somente as partidas de seu time. Destes que vão assistir as rodadas, 78,4% projeta ver no conforto de suas casas e 12% na casa de seus amigos.

QUANTO OS TORCEDORES ESTÃO DISPOSTOS A PAGAR EM CADA RODADA?

1. Athletico-PR - R$192,40

2. Fortaleza - R$170,00

3. Flamengo - R$167,40

4. Atlético-MG - R$156,90

5. Bahia - R$156,70

E OS TORCEDORES MAIS ECONÔMICOS?

17. Internacional - R$92,30

18. Santos - R$72,80

19. Goiás - R$65,00

20. Grêmio - R$48,80

21. Bragantino - R$30,00