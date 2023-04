Galhardo revela provocações de Caíque no Clássico-Rei: ‘vocês estão com medinho de jogar’

O atacante Thiago Galhardo, pentacampeão do Campeonato Cearense com o Fortaleza no último sábado (8), comentou sobre as provocações que teria recebido do volante Caíque Gonçalves, do Ceará, durante o Clássico-Rei decisivo pelo título estadual. O camisa 91 do Tricolor do Pici participou do programa Jogada 1º Tempo, da TV Diário e da Verdinha FM, nesta segunda-feira (10).

“A provocação faz parte do jogo. Ele acredita muito no trabalho que é feito lá. Eu só acho que ele tem que lembrar que do outro lado também tem trabalho. Menosprezar um time que está na Série A, que vem crescendo ano após ano, que está brigando por um penta, acho que faltou acho que um pouco de humildade”, disse Galhardo ao comentar uma fala de Caíque antes do Clássico-Rei, sobre a possibilidade do jogo ser resolvido no tempo normal.

“Quando você fala algo que o outro lado não gosta, do mesmo jeito que pode te afetar negativamente, pode te afetar com um combustível a mais. Na hora que eles fizeram o segundo gol ele coloca a mão na boca e fala: ‘vocês estão com medinho de jogar’. Eu começo a rir, porque meu coração está muito quente, mas a cabeça está muito fria para poder continuar jogando”, disse o atacante do Fortaleza.

VEJA A ENTREVISTA DE GALHARDO:

PRÓXIMOS PASSOS DO FORTALEZA

Depois de conquistar o pentacampeonato cearense, o Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (11), pela terceira fase da Copa do Brasil 2023. O Leão enfrenta o Águia de Marabá-PA, na Arena Castelão, às 21h30. O confronto de volta acontece no dia 26 de abril, às 19h30, no Mangueirão/PA.