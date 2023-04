Caíque Gonçalves se desculpa por pênalti na final do estadual: 'Continuarei dando a vida pelo Ceará'

O Ceará ficou no empate de 2 a 2 com o Fortaleza e viu o maior rival conquistar mais um título do Campeonato Cearense neste sábado (8). No acumulado, o placar foi de 4 a 3 para o Tricolor. Volante do Alvinegro, Caíque Gonçalves se manifestou nas redes sociais após o duelo na Arena Castelão.

Além de lamentar o resultado, o jogador de 27 anos se desculpou pelo pênalti cometido em Moisés, ainda no primeiro tempo. O lance foi cobrado por Lucero, que converteu e marcou o primeiro gol do adversário. O volante do Vovô disse ainda estar muito triste e lembrou do esforço para conquistar a confiança dos colegas e equipe.

LEIA A MENSAGEM COMPLETA:

“Primeiramente, gostaria de pedir desculpas por não ter atingido o objetivo principal do clube e da nossa torcida. Estou vindo aqui com o mesmo sentimento de tristeza pela perda do título, só que com a certeza de que demos o nosso melhor dentro das quatro linhas.

Me doei, me dediquei desde quando vesti a camisa do Ceará, mesmo com todas dificuldades do início da temporada. Trabalhei, lutei para conquistar a confiança dos meus colegas de equipe, comissão técnica e diretoria.

Continuarei lutando, me doando e fazendo de tudo para que o Ceará Sporting Club consiga alcançar todos os objetivos traçados pelo clube.

Quero também pedir desculpas pelo pênalti. Jamais era minha intenção prejudicar o time naquele momento, onde fui com muita vontade de ganhar e acabei cometendo um erro. Estou sujeito a isso como outro qualquer da profissão. Isso não irá me abalar porque sei do meu valor como pessoa, como ser humano e atleta.

Continuarei lutando e dando a vida pelo Ceará até meu último dia de contrato. Desculpa, nação alvinegra. E obrigado pelo apoio nas arquibancadas. Seguimos em busca de outros objetivos daqui para frente...

Esse sou eu, Caíque Gonçalves, um cara guerreiro que não deixará de lutar. Não irei baixar a cabeça jamais. Obrigado pelo apoio às pessoas que mandaram mensagens positivas, mesmo depois de um erro. Seguiremos em frente!”

Apesar do resultado adverso, o time comandado por Gustavo Morínigo se entregou em campo e mostrou competitividade. Agora, o foco é a luga pelo acesso à Série A e a busca pelo título da Copa do Nordeste.

O Ceará estreia na Segundona no dia 14 de abril, na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Ituano fora de casa. Já o primeiro jogo da final do Nordestão contra o Sport será em 18 de abril, na Arena Castelão.