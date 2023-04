Análise: perda de título dói, mas o Ceará tem dois grandes objetivos a conquistar em 2023

Perder um título é sempre dolorido. Ainda mais em um Clássico-Rei que vale a hegemonia estadual. O Ceará chegou a sonhar com o título ao abrir 2 a 0 em uma boa atuação, mas o empate em 2 a 2 ao fim da partida deixou o Vovô com o vice-campeonato.

Só que a temporada para o Vozão continua. E o clube tem duas competições muito importantes que podem dar muitas alegrias ao torcedor: a busca do tri da Copa do Nordeste em dois jogos finais com o Sport, e Série B do Brasileiro com a luta pelo acesso.

Time competitivo

A ressaca da perda do título para o Fortaleza (que tem um elenco melhor e mais peças de reposição, como claramente foi visto no 2º tempo do Clássico deste sábado) ainda vai durar alguns dias, mas quando a cabeça do torcedores, jogadores e comissão técnica esfriarem, é possível ver pontos positivos na temporada alvinegra até aqui. É nisso que o Vovô precisa se apegar para que os próximos objetivos tenham êxito.

Legenda: O Ceará tem um time competitivo até então na temporada e tem tudo para continuar sendo na Série B e final da Copa do Nordeste Foto: THIAGO GADELHA

O time titular tem qualidade e é competitivo como mostrou em todos os clássicos - foram 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota) e outros jogos grandes na temporada. E neste sábado, foi competitivo e superior ao Fortaleza no 1º tempo do jogo. Não segurar o resultado que lhe daria o título são coisas do futebol e naturais quando do outro lado está um time de Série A, com mais qualidade em peças de reposição e com trabalho mais consolidado.

A disputa contra o Sport pelo título regional será parelha como o Clássico-Rei e o Ceará tem tudo para ser competitivo contra o rival regional e chegar forte na luta pelo título. Conquistar o tri regional pode marcar uma retomada do Alvinegro e dar uma confiança para a sequência da Série B, que estaria apenas nas rodadas iniciais. Um clube grande como o Ceará e com a torcida que tem precisa voltar a conquistar títulos.

Já para a Série B, o Vovô entra como favorito ao acesso junto com o time pernambucano. O clube não enfrentará adversários do nível do Fortaleza ao longo do certame, mas precisará ter mais peças de reposição para a maratona de 38 rodadas.

Legenda: Erick faz uma temporada espetacular pelo Ceará e pode ser decisivo na Copa do Nordeste e Série B Foto: THIAGO GADELHA

Melhor reposição

Não há dúvida que o Ceará tem um time dedicado, que Morínigo faz um bom trabalho e consegue extrair muito de seus comandados. Mas os reservas precisarão ter mais qualidade, e alguns titulares voltarem a jogar mais, como Guilherme Castilho (que caiu de rendimento e foi reserva na final), Vitor Gabriel (que pouco fez nos dois jogos finais ao ser bem marcado).

Claro que o Ceará - como todo time - precisa de ajustes, mas na média dos times da Série B, o Alvinegro é um dos mais consistentes e preparados. Apenas Sport e Atlético/GO parecem ter a consistência alvinegra.

Reforços devem chegar, segundo o novo presidente do clube, João Paulo Silva, e o Ceará deve chegar forte para a Série B. O apoio do torcedor - quando puder comparecer ao estádio após a punição ser cumprida - será fundamental. Em todos os acessos do Ceará foi assim e o torcedor precisa estar ao lado do clube mais uma vez na busca de mais um.