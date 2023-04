Morínigo pede para que sigam acreditando no Ceará: 'Há desejo de ganhar, vamos trabalhar ainda mais'

O técnico Gustavo Morínigo concedeu entrevista coletiva após o empate em 2 a 2 do Ceará com o Fortaleza pelo segundo jogo final do Campeonato Cearense. O Vovô perdeu o título nos minutos finais, mas o treinador destacou a entrega do grupo de jogadores e mirou os objetivos na temporada: a final da Copa o Nordeste e conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

"No futebol, um dia se ganha outro se perde. A derrota é um momento difícil, mas não podemos nos sentir assim a partir de segunda-feira. Temos uma Série B para jogar e uma final de Copa do Nordeste para disputar. Vamos entrar nas mesmas condições. Temos um elenco maduro, experiente, de muitas Série B, muitas Copas do Nordeste, e com muito trabalho vamos chegar em boas condições para disputá-las. Peço a torcida que continue acreditando", disse o treinador.

Elogio ao grupo

Morínigo elogiou o grupo do Ceará e destacou a entrega que o grupo tem e terá para as duas competições.

"Nunca vai faltar entrega, desejo de ganhar, de correr em campo. Este grupo firmou um compromisso e está preparado para isso. O momento de derrota é difícil, para nós, para a torcida, mas vamos trabalhar mais. Temos um grupo humano, que se dedica a cada jogo".

Nível titulares x reservas

Questionado sobre a diferença de nível entre titulares e reservas após trocas a cada jogo, como o deste sábado, o treinador paraguaio explicou.

"Não é desculpa, mas é dificil ser suplente, entrar o jogo e estar no mesmo nivel dos titulares. Eles precisam de sequência de jogos, por mais que tenham treinado bem. Não é o mesmo que treinar e jogar. A comissão técnica trabalha para que eles estejam pelo menos perto em nível do time titular. Mas é dificil ter este ritmo de jogos como os titulares".

Calendário

O Alvinegro volta a jogar no no dia 14 às 19 horas, em sua estreia na Série B do Brasileiro, contra o Ituano, fora de casa. O 1º jogo da final da Copa do Nordeste será no dia 18, às 19 horas, no Castelão, contra o Sport.