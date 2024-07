Uefa pune jogador turco por suposto gesto racista na Euro Copa 2024

O turco Merih Demiral foi suspenso de dois jogos da Euro 2024. A punição foi aplicada pela Uefa nesta quinta-feira (4). O jogador fez um gesto considerado racista ao fim da partida entre Turquia e Áustria. A informação é do jornal alemão "Bild".

O gesto feito pelo atleta é usado pelos Lobos Cinzentos, grupo neofascista da Turquia. No duelo, o atleta marcou dois gols e garantiu que a seleção avançasse para as quartas de final da competição. Assim, ele vai ficar de fora das quartas de final e na semi da competição.

O zagueiro chegou a usar a foto da comemoração nas redes sociais e tentou explicar o gesto polêmico após a vitória sobre a Áustria.

"Eu tinha uma comemoração específica em mente, algo conectado com a minha identidade turca. Tenho muito orgulho de ser turco e senti isso profundamente após marcar. Depois do segundo gol, esse sentimento aflorou e me levou a fazer esse gesto. Mas estou muito feliz por ter feito isso. Todos os torcedores estão orgulhosos de nós. Vi pessoas na arquibancada fazendo este gesto e quis fazer o mesmo", disse o jogador.