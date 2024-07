Próximo advesário do Ceará, Santos avisa ao Corinthians que não vai liberar técnico Carille

Próximo adversário do Ceará na Série B, o Santos informou ao Corinthians que não vai liberar o técnico Fábio Carille. Presidente do Peixe, Marcelo Teixeira conversou com Augusto Melo, presidente do Timão, para informar a decisão. A informação é do ge.

Teixeira, no entanto, informou ao ge que não procurou o Corinthians. O site, porém, manteve a informação. O presidente do Peixe conversou com o técnico, que está em Fortaleza junto com a delegação para o duelo na Série B do torneio nacional.

"Tenho respeito e consideração pelo presidente do Corinthians, Augusto Melo. Em nenhum momento houve contato entre nós sobre qualquer negociação envolvendo profissionais. O técnico Fábio Carille possui contrato em vigência. Já fizemos os devidos esclarecimentos nesta terça-feira. O Santos FC tem compromisso pelo Brasileiro em Fortaleza. A delegação já se encontra na capital cearense. Não há cabimento de querer transferir uma indefinição que ocorre na Capital para o trabalho desenvolvido no Alvinegro Praiano", escreveu o presidente do Peixe em uma rede social.

O técnico, que está junto com a delegação na capital cearense, tem a opção de deixar o clube. Para isso, vai precisar pagar R$ 2,5 milhões, valor da multa para rompimento do contrato.