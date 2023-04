Alex Santiago deixa o cargo de diretor de futebol do Fortaleza

Alex Santiago não é mais diretor de futebol do Fortaleza. O clube comunicou nesta segunda-feira (10), que ele pôs o cargo à disposição do presidente Marcelo Paz, após dois anos e um mês à frente do departamento desportivo do clube.

Anunciado em março de 2021 para a função, Alex atualmente é 2º Vice-Presidente do clube, cargo que seguirá ocupando normalmente.

'Hoje eu coloquei à disposição do Presidente Marcelo Paz o cargo de Diretor de Futebol Profissional do Clube com a sensação de dever cumprido. Em duas temporadas e meia, eu espero ter correspondido ao que o Presidente esperava de mim no exercício do cargo', disse ele.

Conquistas

O dirigente fez parte de campanhas inéditas: dois Campeonatos Brasileiros da Série A, em que o Fortaleza terminou como 4º e 8º lugar; e duas Copas do Brasil - uma finalizada em 3º lugar e outra em 7º lugar. Os títulos de Campeão do Nordeste Invicto (2022) e o inédito Pentacampeonato Cearense (2023). Além disso, foram duas classificações consecutivas para Libertadores.

Legenda: A última conquista de Alex Santiago como diretor de futebol do Leão foi o penta-campeonato cearense Foto: THIAGO GADELHA

"São algumas realizações à frente da Diretoria de Futebol que a gente fica muito feliz de ver. Seguimos não mais na função de de chefe do departamento de futebol, mas como 2º Vice-Presidente eleito', completou.

Evolução no Departamento de Futebol

Em nota, o Fortaleza destacou o trabalho de Alex Santiago à frente do Departamento de Futebol trazendo evoluções no setor, como o estabelecimento de novos fluxos internos; a incrementação tecnológica do Centro de Inteligência (CIFEC); a coordenação do crescimento estrutural do Clube, na área desportiva - avanços na área de regeneração e preparação física - e a atuação constante no mercado internacional do futebol.

'Sigo no clube, sempre a disposição do Fortaleza pra quando ele precisar. Me distancio nesse momento por motivos pessoais e profissionais mas estarei sempre à disposição do presidente e de todos os demais diretores', concluiu.