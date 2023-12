Vojvoda revela propostas de outros clubes e não garante permanência no Fortaleza

A vitória conquistada sobre o Goiás neste domingo (3), na Arena Castelão, escreveu mais um capítulo importante na história de Juan Pablo Vojvoda comandando o Fortaleza. No Leão desde 2021, o argentino, que tem 198 jogos como treinador do clube, vem acumulando conquistas e marcas históricas. No entanto, mesmo com contrato até o fim de 2024, essa relação entre as partes pode acabar antes do previsto, já que o treinador revelou ter algumas propostas e não garantiu sua permanência para o próximo ano.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "É um orgulho para mim, ter tantas partidas assim. Vamos fazer o jogo de número 199, é importante para mim e minha comissão técnica. Agradeço ao clube, aos torcedores, pela confiança nos momentos ruins que também tivemos. Enquanto ao meu futuro, tenho mais um ano de contrato aqui no Fortaleza. Minha cabeça está somente no Fortaleza até quarta. Não vou esconder a realidade, existem algumas propostas, que cheguei a receber. Mas, no momento, eu falei que tenho contrato com o Fortaleza e eu gosto de respeitar esse contrato. Mas eu necessito também um tempo para descansar e planejar. Hoje (domingo) me reuni com Marcelo Paz e falei sobre o que o Fortaleza necessita, na minha visão, e o que necessito ao nível pessoal, familiar. Em relação à questões financeiras, eu não tenho milhões, mas recebo um bom salário. Alguns dão maior valor ao dinheiro, outros menos, mas o mais importante é estar feliz no dia a dia, com os processos, ver se posso conseguir os objetivos que quero no clube em que trabalho, que é o Fortaleza. Ano passado aconteceu algo similar, tivemos propostas, mas sentei com minha família e decidimos continuar no Fortaleza com um contrato de dois anos. Falei com a diretoria, sobre o que Vojvoda necessita, o que precisa. Estamos perto da maioria das coisas. Mas também necessito um planejamento pessoal", disse.

Na atual temporada, o treinador argentino conquistou o inédito pentacampeonato cearense e levou o clube para a sua primeira final de competição internacional, ficando extremamente perto do título. As conquistas ao longo dos últimos anos fazem a torcida se questionar o que Vojvoda pode extrair a mais desse elenco. De acordo com o treinador, a principal motivação é sempre essa: superar cada vez mais os feitos que já foram alcançados.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "Em 2024, a motivação de quando começa o ano, se você caminhava pela rua, era o pentacampeonato. Depois conseguimos e queríamos chegar o mais longe possível na Sul-Americana. A motivação do próximo ano será superar esse. Sabendo que é difícil. Essa vai ser uma motivação importante. Porque se igualamos esse ano, já estamos em um projeto. Se você iguala enquanto a características, o jeito de jogar, de manter elenco, nunca tivemos grandes problemas. Os problemas que tivemos, solucionamos dentro do Pici. E a motivação é essa. Marcaremos os nossos objetivos, mas para isso temos que planejar primeiro o elenco, a estrutura, o que vamos encontrar estruturalmente quanto a logística, quanto a tudo", ressaltou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: