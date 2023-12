Diante do Fortaleza, Santos busca fugir do rebaixamento e técnico garante: 'a gente vai dar a vida'

O Santos vem de uma sequência de quatro jogos sem vitórias no Brasileirão. Na rodada anterior, a equipe foi derrotada pelo Athletico-PR por 3 a 0. Diante do Fortaleza, o Peixe luta para se distanciar de vez da zona de rebaixamento já que está em 15º na tabela, com 43 pontos O técnico Marcelo Fernandes fala sobre o empenho do grupo e a importância do apoio da torcida.

"O Santos está muito vivo, dependendo só de si dentro da sua casa. (...) Pode ter certeza que a gente vai dar a vida, que o Santos não vai cair. A gente tem uma partida difícil, mas a gente sabe o que construiu para estar nessa situação agora, dependendo só da gente", enfatizou o técnico em entrevista coletiva.