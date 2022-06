Marquinhos Santos elogia Ceará em estreia e volta a falar em Libertadores: "esse elenco merece"

A estreia do técnico Marquinhos Santos no comando do Ceará ocorreu na última quarta-feira (15), no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Brasileirão, em que o Alvinegro jogou bem, mas não venceu. Apesar da igualdade, o treinador avaliou positivamente o primeiro jogo pelo clube.

"Quero dar mérito aos atletas. Em 15 minutos de trabalho, no único treino que tivemos, eles tiveram a confiança de executar aquilo que foi treinado. Quero dar total mérito a eles. Se tivesse uma equipe que merecesse sair com a vitória, acredito que seríamos nós. Pelo volume de jogo, pela intensidade, pela entrega. Os atletas estão de parabéns. Falei para eles no vestiário, falei da entrega. Me deixou muito satisfeito. Não saio satisfeito com o resultado, buscamos a vitória. Mas saio satisfeito pela entrega, pela disposição e pela intensidade dos jogadores", disse.

Marquinhos destacou ainda as substituições que foram feitas com o intuito de deixar a equipe mais ofensiva e ressaltou que, a todo momento, pensou em vencer o jogo.

"Colocamos uma linha de quatro atacantes para buscar a vitória, e o Ceará é isso. Haverá situações em que não jogaremos tão bem, e venceremos. E outras em que vamos até jogar melhor que os adversários e não vamos vencer. É inevitável. Mas a disposição, entrega e coragem de buscar a vitória do primeiro ao último minuto, tem que ser a cara do Vozão".

Torcida e Libertadores

O comandante alvinegro destacou ainda o apoio do torcedor como fundamental para o desempenho dentro de campo.

"Surpreendeu ainda mais (a torcida). Nós sabemos da qualidade do Atlético-MG, atual campeão e postulante ao bicampeonato brasileiro. Tira Keno e coloca Ademir, coloca o Sasha. Um elenco qualificadíssimo. Em um momento em que baixamos um pouco mais a intensidade, a torcida inflamou, e nós ali dentro do campo sentimos essa energia da arquibancada. Em especial os jogadores. E subiu de novo o nosso nível de qualidade do jogo", afirmou.

Como já havia citado na entrevista de apresentação, o treinador do Vovô voltou a falar sobre um objetivo do time no Brasileirão: a conquista de vaga na Libertadores.

"Eu tenho uma coisa bem clara na minha vida e minha carreira, que é buscar coisas grandes. Quando Deus me deu essa oportunidade no Ceará, é isso que vou fazer a cada dia. Trabalhar e buscar entregar o melhor para o torcedor do Vozão, esse grupo e esse elenco, que merece, sim, buscar uma vaga na Libertadores", finalizou.