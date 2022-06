Análise: Ceará compete muito com o forte Galo e mereceu os aplausos na estreia de Marquinhos Santos

Na estreia do técnico Marquinhos Santos, o Ceará tinha a missão de manter a competitividade vista com o ex-treinador Dorival Júnior, mas diante de um adversário muito qualificado com o Atlético Mineiro. Ainda que o Galo não estivesse em sua melhor fase, segurar um time que conta com Hulk, Nacho, Arana, não seria fácil, mesmo em jogo no Castelão.

E o Ceará conseguiu segurar o Galo com muita aplicação tática, com marcação alta, não deixado o estelar time mineiro dominar o jogo, e ainda ter mais posse de bola que ele, fato raro contra o Atlético.

A postura aguerrida do Vovô foi reconhecida pela torcida, que aplaudiu o time e o técnico Marquinhos Santos. O primeiro tempo do Ceará foi de muita entrega e pouca criação, Mendoza criando a melhor chance, parando em Everson. Para o Atlético, Rubens, Nacho Fernández e Hulk foram perigosos, mas erraram o alvo.

Legenda: O sistema defensivo do Vozão esteve bem, parando o forte ataque do Atlético Mineiro Foto: KID JUNIOR

Sem Mendoza

Mas após Mendoza sentir a coxa e pedir substituição aos 37 minutos, entrando Erick, havia a preocupação para a etapa final. E não é que o Vozão supreeendeu: a postura foi até mais agressiva sem o colombiano voador e artilheiro.

Com mais volume de jogo, organizado e presente no ataque, o Vovô criou com Vina mandando por cima, Sobral exigindo defesa de Everson, e por último, Nino cruzou forte na área e o goleiro do Galo tirou de soco.

O resultado levou o Ceará aos 15 pontos, em 11º na tabela e com boas perspectivas. A equipe se manteve competitiva mesmo com a saída do Dorival, que fazia um bom trabalho e Marquinhos Santos manteve um estrutura de time neste primeiro momento.

Torcida aplaudiu

A torcida entendeu o peso do adversário, a entrega alvinegra e aplaudiu o time e o novo treinador no apito final. Essa sinergia entre time, novo treinador e arquibancada é muito importante após uma ruptura indesejada de um trabalho como o de Dorival. Marquinhos Santos vibrou demais com o time, chamou a torcida e essa sinergia criada na estreia dele pode ajudar muito.

Legenda: Em sua estreia, o técnico Marquinhos Santos manteve a espinha dorsal do Vozão e a equipe foi organizada e competitiva contra o Galo Foto: KID JUNIOR

Para a próxima rodada, há uma boa perspectiva de entrar no G8 da Série A, ao visitar o Cuiabá, no sábado (18), às 19 horas. Afinal, o Vozão é o melhor visitante, conquistando 12 pontos assim e jogando muito bem longe de casa.