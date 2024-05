Ceará não deve fechar com a Blaze e tem acordo encaminhado com outro patrocinador master; entenda

A casa de apostas Blaze não deve mais ser a nova patrocinadora master do Ceará. O Diário do Nordeste apurou que apesar de as negociações entre Vovô e Blaze terem avançado, o clube deve fechar na verdade com outra casa de apostas: a Parimatch.

O possível acordo com a Parimatch ainda não é confirmado pelo Ceará. Procurado pela reportagem do Diário do Nordeste, o presidente do clube, João Paulo Silva, afirmou que só irá se pronunciar sobre o assunto depois que o contrato estiver assinado.

No futebol brasileiro, outra equipe tradicional já é patrocinada pela casa de apostas Parimatch: o Botafogo. O acordo com o time carioca aconteceu em janeiro de 2023 e prevê um pagamento de $ 55 milhões em dois anos de contrato.

Legenda: O Vozão terá um novo patrocinador master estampando a sua camisa Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Os valores envolvidos em um possível acerto entre Ceará e Parimatch também ainda não são de conhecimento público. A Blaze, casa de apostas que o Vovô negociava anteriormente, iria pagar R$ 36 milhões ao clube nos próximos três anos.

A expectativa do Alvinegro de Porangabuçu é anunciar o seu novo patrocinador master até a próxima semana. No dia 3 de maio o Ceará oficializou a descontinuidade do contrato de patrocínio firmado entre o clube e a casa de apostas Estrela Bet.

A Estrela Bet era a patrocinadora master (o principal patrocinador de um clube de futebol) do Ceará desde o mês de abril de 2023. De acordo com o comunicado publicado pelo clube cearense, o distrato foi amigável e não gerou nenhum tipo de multa para as partes.

O acordo entre Ceará e Estrela Bet previa o pagamento de R$ 30 milhões em três anos, sendo R$ 10 milhões por temporada. Os valores classificavam o contrato como o maior da história do Alvinegro de Porangabuçu.