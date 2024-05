Resultado do jogo Atalanta x AS Roma hoje, 12/5: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 12 de maio, em Bergamo, o jogo Atalanta x AS Roma, terminou com o placar 2 - 1. A partida corresponde à 36ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Atalanta x AS Roma

ATA 2 - 1 ROM Gols C. De Ketelaere 18' C. De Ketelaere 20' L. Pellegrini 66' 23 Total de chutes 9 7 Chutes no gol 6 58% Posse de bola 42% 534 Passes 393 88% Precisão de passe 80% 11 Faltas 11 1 Cartões amarelos 1 0 Cartões vermelhos 0 2 Impedimento(s) 1 6 Escanteio(s) 1

Atalanta 3-4-2-1 Marco Carnesecchi, Marten de Roon, Isak Hien, Berat Djimsiti, Hans Hateboer, Mario Pašalić, Éderson, Matteo Ruggeri, Charles De Ketelaere, Teun Koopmeiners, Gianluca Scamacca. AS Roma 3-4-2-1 Mile Svilar, Rasmus Kristensen, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Angeliño, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Stephan El Shaarawy, Tommaso Baldanzi, Lorenzo Pellegrini, Romelu Lukaku.