Ceará terá retorno de João Ricardo e Pacheco e desfalque de Richard contra Cuiabá; Mendoza é dúvida

O Ceará terá o desfalque do volante Richard Coelho contra o Cuiabá, no sábado (18), pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O atleta recebeu o 3° cartão amarelo no empate sem gols contra o Atlético-MG e cumprirá suspensão automática.

Para a posição, o Alvinegro de Porangabuçu conta apenas com Geovane à disposição, além de Fernando Sobral e Richardson, que compõem a equipe titular. Rodrigo Lindoso, em transição, é dúvida.

Em contrapartida, o técnico Marquinhos Santos volta a contar com o goleiro João Ricardo e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Por suspensão, os atletas desfalcaram o Ceará contra o Galo.

E o Mendoza?

O atacante Stiven Mendoza é dúvida para a partida. O colombiano deixou o gramado aos 38 minutos do 1° tempo, ao sentir a posterior da coxa. Antes de sair do gramado, o atleta fez sinais de estiramento.

Mendoza iniciou o tratamento ainda na Arena Castelão e será reavaliado nesta quinta-feira (16).