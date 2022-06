Luiz Otávio volta ao Ceará sendo o melhor em campo contra o Atlético-MG e anula Hulk

O Ceará fez um bom jogo coletivo contra o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (15). No empate em 0 a 0, na Arena Castelão, foi superior. Teve vários destaques individuais, como Messias, Richardson, Fernando Sobral e Cléber. Mas foi absurdo o que jogou o zagueiro Luiz Otávio.

O capitão alvinegro foi, com sobras, o melhor jogador em campo. Seguro, foi extremamente preciso nos desarmes (fez 4), realizou 7 interceptações e venceu quase todos os duelos individuais que fez. Especialmente com Hulk.

Os dois travaram um duelo particular e Luiz Otávio praticamente anulou um dos principais atacantes do futebol brasileiro, que teve muitas dificuldades de dar continuidade aos ataques. E a principal jogada do Galo era, justamente, lançamento longo para o camisa 7.

Aos 33 anos, ele retornou após ficar fora por conta de lesão muscular na posterior da coxa esquerda, que o deixou afastado dos gramados por duas semanas. O último jogo do camisa 13 foi na vitória contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, 14 dias antes. Ele jogou os 90 minutos e mostrou que está muito bem fisicamente.

Inclusive, antecipando muitas jogadas, não deixando nem mesmo a bola chegar em Hulk.

"Eu ganhei muitas divididas ali com ele. É difícil marcar o Hulk. Ele é muito forte, toda hora está usando o corpo. Então tem horas que você tem que dividir com ele no corpo, tem horas que você tem que ficar mais longe, tentar antecipar também. Com ele tem que ser um jogo de muita inteligência", celebrou o defensor em entrevista ao Premiere, após a partida.

Além de muito importante tecnicamente, Luiz Otávio é um líder e referência ao elenco do Ceará. O time ganha muito com ele em campo, e a atuação contra o Galo foi apenas mais uma prova disso.