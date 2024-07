Lucas Rian cita rápida adaptação no Ceará, revela conversa com Léo Condé e inspiração em CR7

Novo reforço do Ceará, o atacante Lucas Rian foi apresentado nesta segunda-feira (22), em Porangabuçu. O jogador fala da adaptação ao novo time, da busca do clube pelo acesso à Série A e da boa estreia na vitória do Alvinegro contra o Avaí, em jogo da Série B, no Castelão. Cristiano Ronaldo é a inspiração do atleta de apenas 24 anos.

“Na conversa no vestiário com o professor Léo, ele falou que eu ia entrar na posição do Aylon, e o Aylon ia voltar para o centroavante. Ele queria que eu explorasse bem aquele lado ali. Ele falou comigo que não precisava ter pressa. Falou para eu ter calma e na oportunidade que aparecesse, que eu fosse objetivo”, disse o jogador.

“Creio que consegui me adaptar rápido. Creio que já mostrei nesse último jogo. Conheço alguns jogadores. Gosto da resenha, mas como cheguei agora não ia pegar no pé de ninguém. Mas me adapto rápido na questão da tática”, completou.

O atleta de 24 anos começou no Atlético Gloriense (SE), depois foi para o Lagarto, até ir para o futebol japonês defender o Matsumoto Yamaga. Em seguida, chegou ao Confiança por empréstimo no início desta temporada. Em 2024, foram seis gols em 20 partidas. Lucas chega por empréstimo junto ao time japonês até o fim do ano e vai vestir a camisa 77.

“Minha referência já diz tudo. O número que eu uso. Eu gosto de usar a 7, hoje estou com a 77. E tenho como referência Cristiano Ronaldo, que é um cara bem sucedido. Já conquistou tudo que podia na carreira, minha referência é ele”, explicou.

“Esse negócio de ser titular, deixo mais para o professor Léo Condé. Deixo essa bronca para ele aí. Sei que ele vai ter uma pulguinha atrás da orelha para escalar o time. Estou com a minha cabeça aqui no Ceará. Tenho certeza que a gente vai buscar esse acesso tão sonhado não só por nós, mas pela torcida, para a gente voltar a elite do futebol brasileiro”, finalizou.

O próximo adversário do Alvinegro será o Botafogo-SP. As equipes se enfrentam na quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

“O torcedor é a peça principal do clube. Sem o torcedor não existiria clube. A gente precisa muito dessa vitória para dar sequência no campeonato, sequência boa de vitória. Se a gente vencer esse jogo, podemos terminar o primeiro turno já na parte de cima. O torcedor tem que lotar o Castelão e apoiar, para a gente sair com a vitória aí quem sabe brigar lá em cima”, finalizou.

Veja também Jogada Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP; veja valores e setores disponíveis Jogada Ceará reduz distância para G-4 da Série B após 16ª rodada; confira os cenários

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: