Lucas Crispim provoca Ceará após conquista do Fortaleza:"sabemos que nenhum time foi penta"

O meio-campista Lucas Crispim, do Fortaleza, provocou o arquirrival Ceará após a conquista do tetracampeonato do Estadual, neste domingo (24), em entrevista ao Globo Esporte Ceará, da TV Verdes Mares. Com vínculo renovado para 2023, podendo ser estendido até 2024, o camisa 10 conquistou o 3° título pelo Leão do Pici e disse que buscará o "pentacampeonato inédito" do Cearense na próxima temporada.

"Renovei esse ano e tenho contrato até 2023, podendo estender até 2024 [...] Agora é seguir fazendo história com essa camisa, que é o que estamos fazendo. Estou com três título em um ano aqui e espero que possa seguir assim. Sabemos que nenhum time foi pentacampeão, se o Fortaleza conquistar vai ser o primeiro pentacampeão e agora estamos pensando nisso. Seria um penta inédito."

A provocação do meio-campista leonino está atrelado a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), em 2008, de homologar os títulos cearenses do Ceará de 1915 a 1919 da Liga Metropolitana Cearense de Futebol (LMCF). Em 2015, o Fortaleza entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas a corte rejeitou e manteve os títulos alvinegros.

Conquistas igualadas

O título conquistado neste domingo igualou o Fortaleza ao rival Ceará como os maiores campeões do Campeonato Cearense, ambos com 45 conquistas. No próximo ano, o Tricolor do Pici poderá superar o Alvinegro em número de troféus e, além disso, chegar ao pentacampeonato pela primeira vez na história.

