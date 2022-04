Autor de dois gols na decisão do Estadual, Pikachu comemora: "ano espetacular"

Com dois gols, o meia Yago Pikachu foi um dos destaques do Fortaleza na goleada de 4 a 0 sobre o Caucaia que deu o título de tetra-cearense ao Leão. Ele vinha sendo criticado por atuações anteriores, contra River Plate/ARG e Internacional, mas deu a volta por cima com os gols na decisão. agora eletem sete gols na temporada, liderando a artilharia do Leão no ano

Feliz pelo título, Pikachu afirmou que o ano do clube é espetacular, com duas conquistas invictas.

"Estou feliz pelo título. Merecíamos e agora é comemorar. Aceito as criticas, aconteceram em cima de jogos que não fomos o que não costumamos ser, mas o ano está sendo espetacular. Conquistamos a Copa do Nordeste e o Estadual de forma invicta. Estamos em uma excelente temporada".

Para Pikachu, o time mostrou sua força ao golear na decisão do Estadual, após o jogo de ida decepcionante.

"Sabíamos que era nossa obrigação vencer o jogo, pelo tempo de descanso, de um dia e com todo respeito, as melhores condições que tínhamos em comparação ao adversário. Demonstramos isso com intensidade, volume de jogo e os gols foram consequência. O resultado poderia ser mais elastico"

Foco triplo

Em seguida, Pikachu afirmou que o foco após o título são as 3 competições que o Leão tem: Copa do Brasil, Libertadores e Série A.

"É focar nas três competições que nos restam, que são muito importantes. A Copa do Brasil, Libertadores e Série A. Nosso foco é na competição que temos muita condição de chegar longe. Temos um confronto direto na Libertadores e agora é procurar vencer.

O Leão venceu o jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil por 3 a 0 contra o Vitória/BA, mas ainda não somou pontos na Série A e Libertadores após duas rodadas.