Kayzer diz que Fortaleza é 'time da moda' por estar na Libertadores: 'todo mundo quer pôr a camisa'

Renato Kayzer é o oitavo reforço do Fortaleza para a temporada de 2022. O atleta citou a grandeza da equipe e que o Tricolor é o “time da moda” por jogar a Copa Libertadores da América em 2022. O atacante de 25 anos falou em coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (10), no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

“Tão falando que o Fortaleza é o clube da moda porque vai jogar Libertadores, vai jogar campeonatos importantes. Então, acho que com certeza aqui no Nordeste é o time da moda. Todo mundo quer. Agora, vai jogar a Libertadores e todo mundo vai querer pôr a camisa do Fortaleza. Então, acho que o Fortaleza, hoje, com certeza, sem sombra de dúvidas, é o maior time do Nordeste”, disse o atleta.

Já treinando com a equipe, o atleta está regularizado para atuar pelo Fortaleza. Conheceu os companheiros, interagiu, foi devidamente batizado com as brincadeiras do grupo e revela que celebrou o interesse do clube.

“Fiquei contente porque o Brasil inteiro está vendo como o Fortaleza tá crescendo sem parar. É um clube que tem uma camisa histórica, gigantesca dentro do Nordeste. Isso me motivou. A torcida é vibrante, imensa. Toda vez que eu vinha aqui jogar contra era sempre difícil. Olhava aquele mural azul e vermelho... Era bonito e isso também me motivou bastante. Muito feliz e honrado de vestir essa camisa histórica. Quero fazer história e buscar muitos títulos”, revelou.

O jogador tem contrato definitivo, com duração de quatro temporadas, até o fim do ano de 2025. Em 2021, ele fez 53 jogos pelo Athletico-PR e marcou 12 gols, além de três assistências. No Leão, ele quer mais.

“Pode esperar tudo que eu fiz no Athletico e muito mais. Vou viver o Fortaleza 24 horas por dia. Sou um jogador que chego cedo no CT, gosto de trabalhar, gosto de estar vivendo o clube e, como falei na última postagem pro Atlético, que eu vivi o clube intensamente. Quero ter a mesma energia e um pouco mais aqui dentro do Fortaleza pra poder ajudar esse clube.”