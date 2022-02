Regularizado e treinando, Renato Kayzer diz que quer ficar marcado na história do Fortaleza

Renato Kayzer ainda não foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza, mas já deu a primeira entrevista como o jogador do clube. Recém-chegado ao Leão, o atacante já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) na noite dessa quarta-feira (9) e já está apto a estrear pela equipe.

"Quando saiu a primeira notícia, o primeiro interesse (do Fortaleza), meus amigos me mandaram e eu achava legal o carinho, o respeito do torcedor. Vim pra somar, pra agregar e fazer muitos gols." e complementou, "agradeço a oportunidade de vestir essa camisa histórica, quero marcar meu nome na história do clube e ser muito feliz aqui."

O atacante será apresentado à imprensa nesta quinta-feira (10), no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

Confira o primeiro dia de Renato Kayzer no Fortaleza

