Fortaleza negocia os empréstimos de Quintero e Luiz Henrique para o Vasco na temporada de 2022

O Vasco abriu negociação com o Fortaleza para os empréstimos do zagueiro Quintero e do meia Luiz Henrique. A dupla está fora dos planos do clube cearense e deve ser cedida até o fim da temporada.

Segundo o ge, o clube carioca precisa arcar com 100% dos salários em caso de desfecho positivo. No último ano, Quintero foi emprestado ao Juventude, enquanto Luiz Henrique vestiu a camisa do Botafogo.

O contrato do defensor colombiano no Leão é até o fim de 2022, ou seja, fica livre no mercado após o período. O profissional foi retirado do site oficial do clube e sequer se reapresentou com o elenco.

Já o meio-campo, que também pode atuar como volante, tem vínculo até 2023. Revelado na base do Flamengo, o atleta de 22 anos também está fora da plataforma oficial da equipe e busca novo time.

Em 2022, o Vasco disputa a Série B do Brasileiro e tem como principal objetivo o acesso. Pelo Campeonato Carioca, participou de quatro partidas até o momento, com três vitórias e um empate.