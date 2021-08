Fortaleza empresta Carlinhos e Luiz Henrique ao Botafogo

O Fortaleza emprestou dois jogadores ao Botafogo: o lateral-esquerdo Carlinhos e o meia Luiz Henrique. Eles chegam ao time carioca por empréstimo até o fim de 2021.

Os dois jogadores foram um pedido de Enderson Moreira, que comandou os atletas no Tricolor ainda este ano. O Botafogo é o 4º colocado da Série B, com 35 pontos em 21 rodadas.

Carlinhos fez 18 jogos pelo Leão em 2021, apenas dois como titular com Vojvoda na Série A, contra Atlético/PR e Sport. O jogador de 34 anos não entrava em campo pelo Leão desde o dia 7 de julho, na vitória diante do América/MG por 4 a 0 pela Série A.

Luiz Henrique

Luiz Henrique também não estava tendo muitas oportunidades com o técnico do Fortaleza, Vojvoda.

Foram 2 jogos como titular na Série A, contra Fluminense e Sport, e 21 jogos em 2021 no total. A última partida dele pelo Leão foi diante do Juventude, no último sábado, quando jogou 8 minutos.