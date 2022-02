Afastados do elenco, nomes de Felipe Alves e Quintero são retirados do site do Fortaleza

Os nomes de Felipe Alves e Juan Quintero não aparecem mais na lista de jogadores no site oficial do Fortaleza. A dupla, que está fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda, tem adotado uma rotina à parte para manter o treinamento.

No início da pré-temporada, Felipe Alves já treinava de forma separada do elenco. Vale ressaltar que o arqueiro esteve na mira do Coritiba, mas a negociação não avançou. Ele teve seu vínculo renovado com o Tricolor em agosto do ano passado e tem contrato com a equipe até 2023, mas cvem sendo relacionado para as partidas do Fortaleza. Na posição, a equipe conta com Fernando Miguel, atual titular, Marcelo Boeck, Max Wallef e Hugo, integrado recentemente ao elenco profissional.

LEIA TAMBÉM Alexandre Mota Ceará e Fortaleza têm juntos 22 atletas com contrato encerrando em 2022; veja lista

Enquanto isso, Juan Quintero não está no país, ele segue mantendo a forma na Colômbia. O zagueiro foi emprestado na última temporada ao Juventude e não deve ter seu vínculo renovado com o Leão.