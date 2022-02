Ceará e Fortaleza têm juntos 22 atletas com contrato encerrando em 2022; veja lista

As diretorias de Ceará e Fortaleza se movimentaram no mercado e ampliaram os elenco para a temporada de 2022. Com muitas competições no calendário, os clubes trouxeram reforços e trabalham também nas renovações contratuais dos jogadores.

Tal cenário ocorre porque, somando as duas equipes, 22 jogadores encerram o vínculo no fim do ano. A lista tem somente os atletas presentes no atual grupo dos clubes - sem contatr com os emprestados para outras equipes.

Assim, o Diário do Nordeste detalha os nomes com vínculo próximo do fim. Nas últimas semanas, por exemplo, a diretoria tricolor renovou com Yago Pikachu. A tendência é de que destaques dos times iniciem essas negociações.

Atletas do atual elenco do Ceará com contrato no fim

Legenda: O atacante Jael foi contratado pelo Ceará na temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

GL - André Luiz (2022)

GL - João Ricardo (2022)

GL - Vinícius Machado (2022)

ZG - Lucas Ribeiro (2022) | pertence ao Hoffenheim-ALE.

ZG - Marcos Victor (jun/2022) | pertence ao Floresta.

LE - Victor Luís (2022) | pertence ao Palmeiras.

VO - Marlon (2022)

ME - Wescley (jun/2022)

ME - Léo Rafael (2022)

AT - Gabriel Santos (jun/2022) | pertence ao Caldense-MG.

AT - Jael (2022)

AT - Jacaré (2022)

AT - Iury Castilho (2022) | pertence ao Portimonense-POR.

Atletas do atual elenco do Fortaleza com contrato no fim

Legenda: O zagueiro Titi é um dos líderes do elenco do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza