Ranking de clubes mais valiosos do Brasil tem Ceará e Fortaleza no Top-30; veja posições e valores

Um levantamento da Sports Value, consultoria especializada em marketing esportivo, definiu os clubes mais valiosos do futebol brasileiro para 2022. O Top-30 do ranking nacional envolve um montante total de R$ 25,3 bilhões. Dentre os pontos analisados estão aspectos como valores dos elencos e projeções da marca.

Com a ascensão do futebol cearense, Ceará e Fortaleza estão listados. Hoje, o Leão está na 18ª posição, com valor de R$ 351 milhões, enquanto o Vovô surge em 24º, com total de R$ 292 milhões.

Representantes estaduais na próxima Série A, sendo também os únicos do Nordeste, as equipes se preparam para disputar a Libertadores e a Sul-Americana, respectivamente. Na elite nacional, o Alvinegro chega para o 5º ano seguido, e o Tricolor terá pela frente a 4ª campanha consecutiva.

O líder do ranking é o Flamengo, com montante estimado em R$ 2,69 bilhões. A disparidade de valor é importante para ressaltar os desafios do Brasileirão, em que a competitividade ocorre com abismos envolvendo investimento e receita no futebol. O 2º é o Palmeiras, com total de R$ 2,34 bilhões.

Top-30 de clubes mais valiosos do Brasil: