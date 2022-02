Renato Kayzer treina no Pici e posa com camisa do Tricolor

Renato Kayzer se apresentou no CT do Pici nesta quarta-feira (9) para realizar o primeiro treinamento no Fortaleza. Em imagens divulgadas pelo clube, ele aparece cumprimentando os companheiros de elenco e fazendo os últimos ajustes para ir a campo.

O atacante desembarcou em Fortaleza na noite dessa terça-feira (9) após o anúncio oficial do clube. A expectativa é que ele seja regularizado nos próximos dias, já que o prazo de inscrição para atletas para atuarem no Campeonato Cearense acaba na sexta-feira (11), e o Tricolor entra na segunda fase da competição.

Kayzer chega com contrato definitivo, que terá duração por quatro temporadas, até o fim de 2025. O Tricolor divulgou detalhes do negócio: adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6 milhões, sendo R$ 4 milhões pagos neste ano e o restante em 2023.

