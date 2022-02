Contratação de Renato Kayzer mostra força do Fortaleza no mercado em 2022

O atacante Renato Kayzer foi o 9º reforço anunciado pelo Fortaleza para 2022. A contratação, além de qualificar o setor ofensivo leonino, é também uma demonstração de força no mercado.

O Athletico-PR é um dos times mais organizados do Brasil e vem conquistando títulos relevantes. É modelo de administração até para Fortaleza e Ceará, inclusive. Renato Kayzer foi o artilheiro do Furacão em 2021, com 12 gols.

Antes, o Tricolor já havia acertado com Silvio Romero, capitão, ídolo e artilheiro do Independiente-ARG, que é nada menos que o maior campeão da história da Libertadores.

Em resumo, para 2022, o Fortaleza foi lá e contratou os artilheiros dos dois clubes em 2021.

Isso sem contar a chegada de Moisés, que era o principal destaque da Ponte Preta e um jogador em ascensão, que tinha potencial de mercado e estava sendo observado por outros clubes.

Não são movimentos simples.

São ações que demonstram criatividade, capacidade de investimento e força de mercado.

Além da transparência. O Fortaleza divulgou oficialmente valores da negociação, % de direitos econômicos adquiridos e forma de pagamento. Como havia feito na venda do David. E agora na compra de Kayzer.

Isso é importante. Transparência gera credibilidade.