Fortaleza venceu o Internacional apenas uma vez em 12 jogos fora de casa; veja números

Internacional e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (11) pelo Campeonato Brasileiro Série A. O jogo acontece no Rio Grande do Sul e jogando em seus domínios, o time gaúcho leva ampla vantagem contra a equipe cearense. São 12 jogos, oito vitórias do Colorado, três empates e apenas um triunfo da equipe do Pici.

No entanto, essa única vitória do Leão aconteceu recentemente, no último encontro entre as duas equipes. O duelo aconteceu no dia 19 de agosto de 2023, no Beira-Rio e acabou pelo placar de 1 a 0, com gol de Galhardo, somando três pontos para o Tricolor no Brasileirão daquele ano.

Legenda: O gol de Galhardo foi marcado através de um pênalti Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Ao todo, as equipes já se enfrentaram em 24 oportunidades, divididas nos seguintes campeonatos: Brasileirão, Copa do Brasil e Torneio dos Campeões. Neste recorte o confronto se equilibra e soma oito vitórias do Fortaleza, onze do Internacional e cinco empates.

O jogo

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11) por rodada atrasada da Série A. A bola rola às 19h30 (de Brasília) no Beira-Rio e caso a equipe de Juan Pablo Vojvoda conquiste os três pontos, assume a liderança do torneio ao chegar a 51 pontos em 25 jogos, superando o Botafogo, que tem 50 pontos em também 25 jogos disputados. Além disso, praticamente garante sua vaga na Sul-Americana.