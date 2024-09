Internacional x Fortaleza vale liderança da Série A e vaga em torneio da Conmebol; veja pontos

O Fortaleza encara o Internacional nesta quarta-feira (11), no Beira-Rio, às 19h30, em jogo atrasado da Série A do Brasileiro. Uma partida importante pela pontuação, mas com pesos extras no resultado: vale a liderança da competição e a confirmação de vaga em um torneio da Conmebol.

No momento, a equipe leonina tem 48 pontos e a vice-liderança, atrás do Botafogo, com 50. Se vencer, sobe para 51 e retoma a 1ª posição, abrindo quatro de vantagem para o Palmeiras, que é o 3º colocado.

Legenda: O Fortaleza está na vice-liderança da Série A, com 48 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Em paralelo, alcançar essa pontuação também encaminha o time cearense em uma competição internacional. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), caso um clube tenha 50 pontos, fica com 93% de chance de vaga na Copa Sul-Americana.

O Leão é o atual vice-campeão da Sula, além de participar da atual edição, onde chegou nas quartas de final e tem pela frente o Corinthians no mata-mata, em jogos nos dias 17 e 24 de setembro. A presença em eventos da Conmebol fortalecem a marca no exterior e ainda garantem mais receita.

Vale ressaltar que restam 14 rodadas. Confira abaixo o total de vitórias que o Fortaleza precisa para cada um dos objetivos possíveis: título, Libertadores e Sul-Americana.

O que o Fortaleza precisa para brigar por mais na Série A?

Título: 75 pontos (93% de chance): + 9 vitórias

Libertadores: 60 pontos (91% de chance): + 4 vitórias

Sul-Americana: 50 pontos (93% de chance): + 1 vitória

Chances do Fortaleza na Série A de 2024 (UFMG)

Título: 38,5%

Libertadores: 98,8%

Sul-Americana: 1,1%

Rebaixamento: 0%