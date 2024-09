Convocado para Eliminatórias, Fortaleza organiza logística para ter Kuscevic em jogo contra o Inter

O Fortaleza deve ter o retorno do zagueiro Benjamim Kuscevic para o jogo contra o Internacional, pela Série A do Brasileiro. Convocado pela seleção do Chile para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador pode encontrar a delegação do Tricolor após o duelo desta terça-feira (10), contra a Bolívia.

Como o jogo da seleção chilena ocorre em Santiago, próximo ao Rio Grande do Sul, local da partida do Fortaleza contra o Internacional, o clube cearense organiza a logística para a vinda do jogador em voo comercial após o confronto.

A definição, no entanto, vai depender da participação ou não do atleta na partida, do tempo em que estiver em campo, para só então definir sobre o deslocamento do atleta, que é peça importante no setor defensivo do time comandado por Vojvoda.

Legenda: Kervin Andrade está na pré-lista da Venezuela para a Copa América Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza

O caso de Kervin Andrade é mais complexo. O jovem, também convocado pela seleção do país dele (Venezuela), deve se apresentar somente para o confronto contra o Athletico-PR, também válido pelo Brasileirão, no dia 14 de setembro, no Paraná. A Seleção da Venezuela joga nesta terça, às 19h, contra o Uruguai, em casa.

O Chile enfrenta a Bolívia às 18h (de Brasília), no Nacional de Santiago, em jogo da oitava rodada das Eliminatórias. Já o Fortaleza encara o Internacional a partir das 19h30 desta quarta-feira (11), no Estádio Beira-Rio, pela Série A.