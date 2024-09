Marinho treina com o grupo e deve ser opção do Fortaleza contra o Inter

Além do meia Calebe, que já vinha treinando normalmente com o elenco tricolor desde a semana passada, o Fortaleza deve ganhar mais um reforço para a partida atrasada contra o Internacional-RS, marcada para quarta-feira (11).

Trata-se do atacante Marinho, que trabalhou sem restrições com o grupo nesta segunda-feira (9) e deve embarcar com a delegação do Leão na tarde desta terça (10) para o Rio Grande do Sul. Ele está recuperado de um edema muscular na coxa esquerda.

Marinho não joga desde a partida contra o Rosário Central-ARG, na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ele foi substituído logo após marcar o gol do Fortaleza, em cobrança de falta.

Quanto a Calebe, não joga desde o dia 23 de junho. Ele passou por um longo trabalho de fortalecimento muscular e está pronto para voltar a ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Quem deve permanecer no departamento médico, no entanto, é o volante Matheus Rosseto. Ele trata um edema muscular na panturrilha direita.

O Fortaleza enfrenta o Inter no Beira-Rio às 19 horas desta quarta, em jogo válido pela 19ª rodada da Série A. Se vencer, o Tricolor retoma a liderança do campeonato.

