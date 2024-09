Internacional terá quatro desfalques para duelo contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Internacional se prepara para enfrentar o Fortaleza em jogo adiado da 19ª rodada do Brasileirão. Para o duelo no Estádio Beira-Rio, na quarta-feira, o técnico Róger Machado não poderá contar com pelo menos quatro jogadores.

O meia Wesley desfalca a equipe por ter recebido o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Juventude. Além dele, o Colorado não terá o goleiro Rochet e os atacantes Rafael Borré e Enner Valencias. O trio vai atuar nas respectivas seleções (Uruguai, Colômbia e Equador) nesta Data Fifa na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Dessa forma, a provável escalação para o duelo contra o Leão do Pici deve ser: Anthoni; Nathan (Bruno Gomes/Aguirre), Vitão, Mercado (Rogel) e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario.

O Internacional está em décimo na tabela, com 32 pontos somados. A equipe recebe o Fortaleza, vice-líder do Brasileiro com 48 pontos, nesta quarta-feira (11), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Veja também Jogada Presidente do Boca Juniors, Riquelme se pronuncia sobre possível ida de Pol Fernández ao Fortaleza Jogada Fortaleza abre check-in para 1º jogo das quartas da Sul-Americana contra o Corinthians; confira Jogada Marinho treina com o grupo e deve ser opção do Fortaleza contra o Inter