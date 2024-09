Presidente do Boca Juniors, Riquelme se pronuncia sobre possível ida de Pol Fernández ao Fortaleza

O Fortaleza "tem tudo pronto" para trazer o meia Pol Fernández, do Boca Juniors, no início da temporada de 2025. A informação é do jornalista Nicolás Migliavacca, do Diário Olé, da Argentina. A publicação destaca que o jogador é um dos pilares do time comandado pelo técnico Diego Martínez.

O presidente do clube argentino, Juan Roman Riquelme, falou sobre as tratativas com o atleta para permanência no time. O jogador decidiu não renovar contrato, que termina no fim de 2024, com o time Xeneize. Diretor do clube argentino, Mauricio Serna se manifestou sobre o tema ao portal argentino.

"Com Pol, temos as coisas muito claras. Duas vezes fomos buscá-lo e o trouxemos, ele é muito importante para nós. Recentemente me disseram que tinha tudo combinado com o São Paulo, agora com o Fortaleza... Não temos conhecimento", disse ao Olé.

Riquelme, presidente do Boca Juniors, explicou que o clube fez a proposta de renovação ao jogador: "Ele disse que ia pensar sobre isso. (...) Temos na mesa o que conversamos com Pol e o que ele nos disse, que ele iria conversar com a família e tomar uma decisão. Se falaram de outro clube, nós não sabemos", ressaltou o dirigente.

O jornalista Cesar Luis Merlo informou que o jogador de 32 anos firmou pré-contrato com o Tricolor do Pici de 2 ou 3 anos. O atleta do Boca Juniors tem 31 jogos na temporada. Pol tem passagens por Rosario Central e Godoy Cruz, da Argentina, e pelo Cruz Azul, do México.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (11), quando enfrenta o Internacional em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h30 (de Brasília).