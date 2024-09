Com retornos de Calebe e Marinho, Fortaleza viaja para jogos contra Inter e Athletico-PR; veja relacionados

O Fortaleza embarcou para Porto Alegre, na tarde desta terça-feira (10), para enfrentar o Internacional pelo jogo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 25 jogadores para a partida, dentre eles a novidade é o retorno do meio-campista Calebe e do atacante Marinho, que estavam no departamento médico do tricolor.

O camisa 11 do Leão volta a estar à disposição após tratar um edema muscular na coxa esquerda, sofrido na partida contra o Rosário Central-ARG, na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no último dia 21 de agosto. Além dele, Calebe, que não joga desde o dia 23 de junho, por estar em um processo de fortalecimento muscular, também retornou e volta a ser opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em contrapartida, o volante Matheus Rosseto, segue tratando um edema muscular na panturrilha direita e não viajou com a equipe. Além do confronto contra a equipe gaúcha, na próxima quinta-feira (12) — um dia após o confronto contra o Colorado — os 25 atletas do Leão embarcam diretamente para Coritiba onde, no próximo sábado (14), enfrentarão o Athlético-PR, pela 26ª rodada da Série A.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros: João Ricardo, Kozlinski e Magrão

Zagueiros: Titi, Jonathan, Britez e Cardona (será opção apenas para o segundo jogo)

Laterais: Tinga, Mancuso e Felipe Jonatan

Meio-campistas: Lucas Sasha, Zé Welison, Pedro Augusto, Hércules, Martinez, Kauan, Pochettino e Calebe.

Atacantes: Pikachu, Marinho, Moisés, Breno Lopes, Machuca, Lucero e Kayzer

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto.