Jogador revelado na base do Ceará é titular do Vila Nova, próximo adversário do Vovô na Série B

O volante Geovane, revelado profissionalmente pelo Ceará, é atualmente titular no meio-campo do Vila Nova, próximo adversário do Vovô na Série B do Brasileirão 2024. As duas equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (10), em Goiânia (GO).

Aos 25 anos, Geovane chegou ao Vila Nova em abril de 2024. Com a camisa da equipe goiana, o meio-campista já soma oito jogos disputados, sendo sete deles como titular. No início da temporada, ele havia disputado o Campeonato Paulista pelo Santo André.

A expectativa é que o volante seja titular contra o Ceará, seu ex-clube, na partida de segunda-feira. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Ceará mantém um percentual dos direitos econômicos do meio-campista de 25 anos.

Na tabela de classificação, o Vila Nova ocupa atualmente a décima posição, somando 11 pontos em oito rodadas disputadas.