América-MG perde, e Ceará termina rodada no G-4 pela primeira vez desde retorno à Série B

Mesmo já tendo disputado seu jogo na rodada, o Ceará entrou novamente no G-4 da Série B. O Vovô, que havia vencido o Coritiba, na última sexta-feira (31), tinha dormido entre os 4 primeiros colocados, mas, devido uma combinação de resultados, havia caído para a quinta colocação. Contudo, o Alvinegro de Porangabussu contou com uma ajudinha para retornar a 4ª colocação e terminar a rodada por lá.

O Ceará — que desde seu retorno a Série B, em 2023, já disputou 45 rodadas na Segundona, e, em nenhuma delas, havia terminado no G-4 da competição — estava fora da zona de acesso à Série A por um motivo: saldo de gols. Até o jogo desta terça-feira (4), entre Paysandu e América-MG, o Vovô possuía a mesma pontuação e número de vitórias que o time mineiro, mas estava na 5ª colocação por ter um gol a menos de saldo.

Acontece que, com a vitória do Papão sobre o Coelho, por 2 a 0, o clube mineiro, que ainda não tinha perdido na competição, ficou com 4 gols de saldo — um a menos que o Ceará — e cedeu a quarta colocação ao Alvinegro. Agora, buscando se manter no G-4 da competição, o Ceará se prepara para enfrentar o Vila Nova, na próxima segunda-feira (10), no Estádio Onésio Brasileiro, em Goiás.

*Sob supervisão de Gustavo de Negreiros.