Reunião de Conselho definirá no dia 8 sobre modelo de voto do novo estatuto do Ceará

O Conselho Deliberativo do Ceará se reunirá no dia 8 de junho para definir do rito da Assembléia Geral do projeto do estatuto do clube marcada para o dia 11. A reunião entre os conselheiros será em Porangabuçu à partir das 10 horas e poderá ser acompanhada pelo torcedor do Vovô, com entrada por 1 kg de alimento não-perecível.

A reunião entre os sócios-proprietários terá definições importantes, como o formato do voto para aprovação ou não do novo estatuto. Por maioria simples, os sócios definirão se a votação do novo estatuto será aberta (ou seja, nominal) ou secreta.

Assembléia marcada

A data da Assembleia Geral para votação do novo estatuto do Ceará foi definida pelo presidente do Vovô, João Paulo Silva, na última quinta-feira (30). O clube publicou o edital de convocação dos associados aptos a votar, com previsão de início às 9 horas (primeira convocação), seguindo até às 20 horas.

O Conselho Deliberativo do Ceará discutiu a mudança estatutária do Vovô com a finalização do anteprojeto após três reuniões.

As principais emendas do novo estatuto são:

Redução do prazo de 36 para 24 meses ininterruptos de adimplência para o sócio-torcedor poder votar para a diretoria executiva, já em dezembro de 2024.

Garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube.

Votação paritária: o peso do voto do sócio-torcedor é o mesmo do conselheiro do clube para as eleições da diretoria executiva.

Texto base aprovado por unanimidade

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou por unanimidade, o texto-base do novo estatuto do clube, no último dia 14 na sede administrativa do clube, organizada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Herbet Santos.

A reforma do Estatuto do Ceará foi idealizada por conselheiros do clube: o presidente da comissão que formulou o texto-base para o novo estatuto, Antônio José Maia, e o assessor jurídico do comitê administrativo do conselho deliberativo, Ranieri Mena Barreto.